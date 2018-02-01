Суд оставил в силе решение УФАС по закупке миндортранса Челябинской области на 212 млн рублей

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд признал правомерность решения и предписания УФАС по закупке миндортранса Челябинской области на 212 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Антимонопольная служба установила, что в апреле прошлого года министерство неправомерно отклонило вторую часть заявки ООО "Кизилдорстрой". Компания наряду с АО "Южуралмост" принимала участие в аукционе на выполнение работ по капительному ремонту автомобильной дороги Кизильское – Бреды – Мариинский – граница Казахстан, участок Комсомольский – Андреевский.

В связи с этим аукционной комиссии было предписано принять решение об отмене протокола подведения итогов аукциона и рассмотреть вторую часть заявки ООО "Кизилдорстрой". Министерству было предписано не заключать контракт с АО "Южуралмост".

Однако предписание не было исполнено, а контракт на выполнение капительного ремонта данной дороги заключен с АО "Южуралмост" на сумму 209,1 млн рублей.

Члены аукционной комиссии были дважды оштрафованы на 30 и 50 тысяч рублей за неправомерное признание заявки не соответствующей требованиям аукционной документации и неисполнение предписания УФАС. Должностное лицо заказчика также будет привлечено к административной ответственности.