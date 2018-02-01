Переизбранный президент Финляндии Ниинистё принес присягу

Переизбранный президентом Финляндии Саули Ниинистё принес присягу, пообещав содействовать успеху финляндского народа. Церемония состоялась в рамках пленарного заседания парламента страны, передает ТАСС.

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"Я, Саули Ниинистё, которого народ избрал президентом Республики Финляндия, клянусь, что при исполнении обязанностей президента буду искренне и преданно соблюдать конституцию республики и законы, а также прилагать все свои силы для содействия успеху народа Финляндии", - сказал он.

Президент Финляндии избирается сроком на шесть лет, официально его полномочия начинаются 1 февраля.

Как сообщало , ранее президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Саули Ниинистё по случаю его переизбрания на пост президента Финляндии.

Как сообщало Накануне.RU, действующий президент Финляндии Саули Ниинистё победил в первом туре президентских выборов, которые прошли 28 января. Для него это будет второй шестилетний срок на посту президента без права повторного переизбрания.