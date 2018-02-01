На следующей неделе Центризбирком сформулирует бюллетень на выборы президента

Решения о регистрации кандидатов в президенты ЦИК начнет озвучивать с 5 февраля. Накануне завершился прием документов и подписей в пользу кандидатов.

По словам председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, окончательный состав избирательного бюллетеня определится по итогам регистрации не позднее 10 февраля.

Напомним, из 17 претендентов, прошедших процедуру выдвижения, подписи сдали только шесть: самовыдвиженец Владимир Путин, кандидат от "Яблока" Григорий Явлинский, лидер Партии роста Борис Титов, кандидат от "Гражданской Платформы" Ксения Собчак, глава "Коммунистов России" Максим Сурайкин и лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин. Еще два кандидата - Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ) - освобождены от сбора подписей, так как выдвинуты парламентскими партиями, и уже прошли регистрацию.

Кандидаты от непарламентских партий должны были сдать в ЦИК не менее 100 тыс. и не более 105 тыс. подписей избирателей, самовыдвиженцы - не менее 300 тыс. и не более 315 тыс, пишет ТАСС.