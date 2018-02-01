Красноярскому театру оперы и балета будет присвоено имя Хворостовского

Красноярскому государственному театру оперы и балеты будет присвоено имя оперного певца Дмитрия Хворостовского, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Официально об этом будет объявлено 2 февраля, на пресс-конференции, приуроченной к открытию IX Международного фестиваля "Парад звезд в Оперном. Русская опера. Дмитрию Хворостовскому посвящается".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе театра, старт фестивалю даст премьера оперы Петра Чайковского "Евгений Онегин. Над новой версией спектакля работает главный режиссер театра Неэме Кунингас. "Парад звезд в Оперном" продлится до 28 марта.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, имя Дмитрия Хворостовского будет присвоено колледжу искусств в Кемеровской области.

Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне после продолжительной болезни.