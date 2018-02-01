Никиту Белых признали виновным в получении взятки

В Пресненском суде Москвы началось оглашение приговора бывшему губернатору Вятки Никите Белых. Экс-чиновник обвиняется в получении взятки, за что ему грозит 10 лет заключения и штраф в 100 миллионов - такого наказания потребовало обвинение. Судья объявила, что Белых признан виновным в инкриминируемом преступлении и начала зачитывать приговор.
Напомним, Никита Белых был задержан в момент получения взятки в июне 2016 года. Сам экс-глава области считает, что его подставили. В июле президент отправил губернатора в отставку. За время ареста у экс-чиновника было обнаружено заболевание мозга, кроме того, он женился.