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Никиту Белых признали виновным в получении взятки

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01.02.2018
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Защитникам Донбасса грозит депортация на Украину. Появится ли специальный закон для ополченцев? После активных военных действий в Донбассе многие активисты и ополченцы оказались в эмиграции в России. Несмотря на то, что в последнее время у нас принят ряд законов, направленных на привлечение в страну соотечественников, оказалось, что российское законодательство зачастую работает не в их пользу, а политэмигранты и даже ветераны ополчения (такие как, например, воевавший в Славянске уроженец Винницы Николай Трегуб) готовятся встретить очередную годовщину "Русской весны" под угрозой депортации.
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от издателя  |  комментариев: 2


Что сделал с людьми "собачий" закон Начальник службы спасения Якутии Николай Находкин говорит напрямую: без обученных лаек нападения медведей на людей участятся на порядки. А медведей в Якутии только по официальным данным на сегодняшний день 17 тыс. Семнадцать! Они расплодились, потому что лицензия на охоту на медведя дорогая, в результате охотников-медвежатников стало по пальцам пересчитать, как и собак, способных ходить на медведя. А этот закон, уверен Находкин, окончательно добьет охотничье собаководство в Якутии.
01.02.2018
общество ;
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Никиту Белых признали виновным в получении взятки
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губернатор Кировской области Никита Белых (2016) | Фото: ТАСС

В Пресненском суде Москвы началось оглашение приговора бывшему губернатору Вятки Никите Белых. Экс-чиновник обвиняется в получении взятки, за что ему грозит 10 лет заключения и штраф в 100 миллионов - такого наказания потребовало обвинение. Судья объявила, что Белых признан виновным в инкриминируемом преступлении и начала зачитывать приговор.

Напомним, Никита Белых был задержан в момент получения взятки в июне 2016 года. Сам экс-глава области считает, что его подставили. В июле президент отправил губернатора в отставку. За время ареста у экс-чиновника было обнаружено заболевание мозга, кроме того, он женился.

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01.02.2018 12:33 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
14:33 Екб


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Никиту Белых признали виновным в получении взятки
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