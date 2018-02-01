"Справедливость восторжествовала". Борис Дубровский прокомментировал решение CAS по апелляции Ольги Фаткулиной

Губернатор Борис Дубровский назвал "восторжествовавшей справедливостью" решение CAS по апелляции Ольги Фаткулиной на решение МОК об отстранении от Олимпийских игр, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

"Справедливость восторжествовала. У меня ни на секунду не возникало сомнений в том, что все успехи Ольги Фаткулиной – это результат ее кропотливой и запредельной работы: на износ, не щадя живота своего, за честь России и нашей Челябинской области. Понимаю, насколько сложно сейчас нашей конькобежке сконцентрироваться на подготовке к участию в Олимпиаде, времени совсем в обрез, много было скептиков. Но Ольга – боец, и я в нее верю. Желаю Ольге Фаткулиной победы и немного удачи. Уверен, все южноуральцы присоединятся к этим словам", - подчеркнул он.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне аннулировал пожизненное отстранение 28 российских спортсменов от участия в Олимпийских играх, среди которых Ольга Фаткулина. Теперь атлеты могут войти в список участников Игр в Пхенчхане.