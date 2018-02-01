В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии закрыли движение троллейбусов

В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии на Белинского - Энгельса, которая произошла 25 января, закрывают движение троллейбусов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ЕМУП "Трамвайно-троллейбусное управление".

Движение будет закрыто с 1 по 4 февраля 2018 года.

"В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на магистральном трубопроводе на улице Белинского напротив дома №30 закрывается движение троллейбусов маршрутов №17 и №18", - сообщили в управлении.

Напомним, что 25 января проезжую часть на Белинского затопило водой. Из колодца вода шла с сильным напором. Троллейбусы встали, пешком дорогу перейти было невозможно. Вода замерзала, а припаркованные авто уходили под лёд.