Путин назначил Гатилова постпредом РФ при Организации ООН и других организациях в Женеве

Президент РФ Владимир Путин назначил Геннадия Гатилова постоянным представителем РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кроме того, Гатилов по совместительству займет должность постпреда при Конференции по разоружению в Женеве. Ранее эти должности занимал Алексей Бородавкин, который отдельным указом главы государства освобожден от занимаемых постов.

Кроме того, Путин подписал указ об освобождении Гатилова от должности замминистра иностранных дел "в связи с переходом на другую работу".