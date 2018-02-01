В Кургане экс-полицейский окажется на скамье подсудимых за продажу охотничьих ружей

В Кургане будут судить экс-полицейского, которого обвиняют в совершении сразу 7 преступлений.

32-летний правоохранитель был сотрудником лицензионно-разрешительной работы УМВД России по Кургану, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Злоумышленник склонял граждан к утилизации принадлежащего им охотничьего оружия, после чего обещал уничтожить "стволы", однако передавал их в один из оружейных магазинов, который занимался его продажей. Вырученные деньги обвиняемый использовал по своему усмотрению.

Общая сумма ущерба составляет более 90 тыс. рублей, для обеспечения его возмещения по ходатайству следствия наложен арест на автомобиль обвиняемого.