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Дональд Трамп: безысходность, пиар и шантаж российской элиты Дональд Трамп выступил с обращением к Конгрессу, он говорил об экономике и о борьбе с террором, призвал укрепить ядерные силы для сдерживания Китая и России. Что свидетельствует – за год информационная война против президента в США (операция "российский след в победе Трампа") изменила его позицию по отношению к нашей стране, еще одно подтверждение тому – это и опубликованный на днях "кремлевский список". Но что дальше?
01.02.2018
политика  |  добавить комментарий
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Защитникам Донбасса грозит депортация на Украину. Появится ли специальный закон для ополченцев? После активных военных действий в Донбассе многие активисты и ополченцы оказались в эмиграции в России. Несмотря на то, что в последнее время у нас принят ряд законов, направленных на привлечение в страну соотечественников, оказалось, что российское законодательство зачастую работает не в их пользу, а политэмигранты и даже ветераны ополчения (такие как, например, воевавший в Славянске уроженец Винницы Николай Трегуб) готовятся встретить очередную годовщину "Русской весны" под угрозой депортации.
30.01.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Что сделал с людьми "собачий" закон Начальник службы спасения Якутии Николай Находкин говорит напрямую: без обученных лаек нападения медведей на людей участятся на порядки. А медведей в Якутии только по официальным данным на сегодняшний день 17 тыс. Семнадцать! Они расплодились, потому что лицензия на охоту на медведя дорогая, в результате охотников-медвежатников стало по пальцам пересчитать, как и собак, способных ходить на медведя. А этот закон, уверен Находкин, окончательно добьет охотничье собаководство в Якутии.
01.02.2018
общество ;
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В Кургане экс-полицейский окажется на скамье подсудимых за продажу охотничьих ружей
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ружье (2016) | Фото: warfiles.ru

В Кургане будут судить экс-полицейского, которого обвиняют в совершении сразу 7 преступлений.
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32-летний правоохранитель был сотрудником лицензионно-разрешительной работы УМВД России по Кургану, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Злоумышленник склонял граждан к утилизации принадлежащего им охотничьего оружия, после чего обещал уничтожить "стволы", однако передавал их в один из оружейных магазинов, который занимался его продажей. Вырученные деньги обвиняемый использовал по своему усмотрению.

Общая сумма ущерба составляет более 90 тыс. рублей, для обеспечения его возмещения по ходатайству следствия наложен арест на автомобиль обвиняемого.

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01.02.2018 12:24 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
14:24 Екб


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В Кургане экс-полицейский окажется на скамье подсудимых за продажу охотничьих ружей
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