В Китае ликвидируют "сговор между властью и образованием"

В ходе антикоррупционной кампании в Китае выяснилось, что в высших эшелонах страны распространена покупка учёных степеней и научных званий. Как сообщает сингапурская газета "Ляньхэ цзаобао", при изучении биографий 142 высокопоставленных чиновников, отправленных в отставку после 18-го съезда КПК, было выявлено "четыре многих" (много защит в короткие сроки, обучение во многих университетах, по многим дисциплинам, а также большое количество сомнительных моментов). 48 чиновников имеют степени докторов, 66 – магистров, многие пользуются званиями академиков, профессоров, инженеров высшей квалификации.

Как получилось, что большинство опальных чиновников имеют учёные степени? Речь может идти о "сговоре власти и образования". У многих из таких чиновников есть пробелы в базовом образовании, вплоть до полного его отсутствия, но затем в короткие сроки (обычно в один – два года) они получают магистерские степени, а в среднем за два года становились докторами. Чиновникам получение учёных степеней даёт возможность карьерного роста, а некоторые учебные заведения, получая от них мзду, готовы сквозь пальцы смотреть на процесс защиты диссертаций.

Например, бывший заместитель председателя Народного политического консультативного совета, бывший начальник управления общественной безопасности г. Тяньцзиня У Чаншун, за последние 40 лет ни разу не покидавший посты в общественной безопасности, получил степень магистра делового администрирования, попечителя технических учебных заведений и инженера высшей категории. Его научные работы преимущественно посвящены теории проектирования механизмов.

Само по себе большое количество чиновников с учёными степенями в высших эшелонах власти КНР неудивительно, так как там практикуется отбор наиболее талантливых кадров, кроме того, есть программы образования без отрыва от места работы. Однако, среди низложенных чиновников-коррупционеров преобладают те, кто подозрительно быстро получал степени и научные звания.

После 18-го съезда "сговор между властью и образованием" проверялся, но не был до конца ликвидирован. Ранее расходы на образование для чиновников могли возмещаться по различным каналам. Когда же руководящим кадрам пришлось самим оплачивать обучение, их стремление к учёбе сократилось наполовину.

При этом пока не сообщается список университетов, в которых преимущественно предпочитают "обучаться" коррупционеры, а также неизвестно о возможных дисциплинарных мерах для них.