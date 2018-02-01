Порошенко раскритиковал польский закон о запрете пропаганды бандеровской идеологии

Президент Украины Петр Порошенко осудил принятый в Польше закон об Институте национальной памяти, который, в частности, предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов. Об этом Порошенко написал в Facebook.

"Глубоко обеспокоен решением польского парламента. Историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов", - отметил он.

По его словам, оценки, содержащиеся в решении Польши, "абсолютно необъективны и категорически неприемлемы", а закон не соответствует принципу стратегического партнерства между Украиной и Польшей.

Отметим, что вслед за Сеймом поддержал закон Сенат Польши. Закон вводит уголовную ответственность за отрицание Волынской резни и пропаганду бандеровской идеологии.

В ответ на это в парламенте Израиля предложили законопроект, согласно которому польский закон приравнивается к отрицанию "холокоста". Госдеп США также призвал Польшу пересмотреть закон.