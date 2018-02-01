На Среднем Урале будут судить налетчика на разносчика пенсий

В Нижнем Тагиле завершили расследование нашумевшего уголовного дела по факту вооруженного налета 24 ноября 2017 года на разносчика пенсий. Обвинительное заключение, утвержденное прокурором, направлено для рассмотрения по существу в суд, сообщил Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, сообщение о выстрелах у дома 13 по улице Вязовской в отдел полиции № 16 поступило около 09.00 от очевидцев. На место происшествия незамедлительно был направлен ближайший к месту ЧП наряд Росгвардии. Прибывший экипаж заметил во дворе дома боровшихся мужчин, один из которых при виде патрульных тут же предпринял попытку скрыться, но был задержан бойцами вневедомственной охраны.

Сыщики уголовного розыска в ходе разбирательства установили, что нападение на 27-летнего специалиста по доставке пенсий совершили двое злоумышленников, вооруженных травматическим пистолетом. "Кассир" оказался не робкого десятка и оказал активное сопротивление грабителям. Несмотря на то, что один из бандитов даже несколько раз выстрелил в него. Второму "гангстеру" удалось ретироваться вместе с похищенными деньгами.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК Российской Федерации – разбой. Раскрытие преступления находилось под личным контролем начальника гарнизона полиции Нижнего Тагила Ибрагима Абдулкадырова.

"Пожилые люди без пенсий не остались, все, что им полагалось, они получили в полном объеме. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили тайник, в котором хранились похищенные средства стариков, они возвращены законным владельцам. В отношении второго участника преступления, который пока не задержан, материалы уголовного дела выделены в отдельное производство", - отметил полковник Горелых.