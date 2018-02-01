Подделала решение думы. В Зауралье главу села ждет суд за махинации с землей

В Зауралье перед судом предстанет глава села Колесниково Кетовского района - ее обвиняют в махинациях с землей.

В 2014 году без обращения в комиссию по подготовке проекта землепользования и застройки, а также без проведения процедуры публичных слушаний, глава села изготовила подложные протокол и решения Колесниковской сельской думы, на основании чего вынесла соответствующее постановление, изменив правила землепользования и застройки села, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

После этого глава совершила отчуждение двух земельных участков в деревне Патронная общей площадью более 55 гектар в пользу третьего лица, причинив ущерб в сумме более 4,2 млн рублей. Также женщина с целью незаконного отчуждения 20 земельных участков в Патронной в пользу своих родственников и знакомых, согласовала выделение данных земельных участков в межведомственной комиссии комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Кетовского района Курганской области. Затем, глава сельсовета без проведения торгов, игнорируя ранее поданные заявления граждан на эти же земельные участки, незаконно совершила их отчуждение в пользу аффилированных лиц - ущерб составил более 8 млн рублей.