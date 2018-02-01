В Челябинской области в 2017 году на госзакупках сэкономили 942 млн рублей

В 2017 году экономия бюджета Челябинской области при проведении государственных закупок составила более 900 миллионов рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

В прошлом году общая сумма закупок составила свыше 8,5 млрд рублей. При проведении конкурентных процедур удалось сэкономить 942 млн рублей, или 10,98 %.

Как отметил начальник главного контрольного управления Дмитрий Агеев, полученный процент экономии свидетельствует о правильности формирования заказчиками начальной цены контракта. В случае, если процент экономии был бы больше, то это свидетельствовало бы о нарушениях при формировании начальной цены контракта.