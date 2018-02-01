Реформа здравоохранения? За пять лет число жалоб на врачебные ошибки выросло в три раза

Следственный комитет прокомментировал решение прокуратуры вступиться за осужденного врача Елену Мисюрину. При этом представитель следственного ведомства Светлана Петренко привела весьма неоднозначную статистику. По ее данным, россияне стали намного чаще жаловаться в органы правоохраны на ошибки врачей - с 2012 по 2017 год рост оказался трехкратным.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК, в 2012 году в следственные органы поступило 2,1 тыс. таких обращений граждан, а в 2017 году эта цифра увеличилась почти в три раза - до 6 тыс.

"На личном приеме председателя СК России каждое третье обращение связано с врачебными ошибками", - отметила Петренко. Она добавила, что дела возбуждаются не по всем обращениям, и ни одно из них не вызвало такого резонанса, как "дело Мисюриной".

Петренко отметила, что на всем протяжении расследования и суда прокуратура поддерживала обвинение, прокурор утвердил передачу материалов в суд и не имел сомнений относительно квалификации преступления. Суд поддержал прокуратуру и следствие, вынеся обвинительный приговор.

"И только когда приговор приобрел широкий общественный резонанс, прозвучали заявления о том, что прокуратура внесла апелляционное представление на приговор, попросив отменить состоявшееся судебное решение по причине нарушений, допущенных в ходе следствия. Эта позиция прокуратуры ставит под сомнение прежде всего компетентность своих же сотрудников", - подчеркнула официальный представитель СК.

По ее словам, Следственный комитет не может не реагировать на обращения граждан о причинении вреда их здоровью или о смерти их родственников от действий медицинских работников.

Напомним, дело гематолога Елены Мисюриной получило большой резонанс. По материалам дела, в июле 2013 года в частной клинике в Москве Мисюрина, проводя пациенту трепанобиопсию, "нарушила методику, тактику и технику выполнения" процедуры, повредив кровеносные сосуды пациента, который через несколько дней скончался. Дело квалифицировали по 238 статье УК РФ - оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Суд приговорил врача к двум годам колонии. Однако после возникшего вокруг приговора скандала прокуратура попросила отменить приговор.

"Выводы суда, изложенные в приговоре, о виновности Мисюриной, не соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам. Заключения судебно-медицинских экспертиз противоречат друг другу, не дана должная оценка показаниям допрошенных свидетелей и экспертов, а собранные и исследованные доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о доказанности вины Мисюриной. Прокуратура также просит судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда, которой адресовано апелляционное представление, освободить из-под стражи Мисюрину и избрать ей меру пресечения, не связанную с лишением свободы", - говорится в сообщении официального Telegram-канала Генпрокуратуры.