Зам Турчинова натравил СБУ на журналиста, разоблачившего его бизнес в России

СБУ возбудила уголовное дело против телеведущего Александра Дубинского по требованию Олега Гладковского - заместителя председателя СНБО Украины Александра Турчинова. Об этом говорится в ответе СБУ на официальный запрос телеканала "1+1".

Дело на ведущего Дубинского открыто по статье о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности. Однако, как отмечают в телеканале, Гладковский сначала просил СБУ открыть уголовное производство касательно государственной измены. Причиной этого стало журналистское расследование о том, что Гладковский занимается бизнесом в России и проводит офшорные операции.

Телеведущий заявил, что опубликовал документы, которые, по его словам, подтверждают, что Гладковский ведет бизнес в России, несмотря на то, что является государственным чиновником, ответственным за оборону, закупку и продажу оружия, и имеет доступ к государственной тайне. Первый зам Турчинова инвестирует деньги через кипрские офшоры в российские "дочки" корпорации "Богдан".

"Все компании принадлежат чиновнику Гладковскому - тогда еще Свинарчуку. Фамилию он изменил после победы Петра Порошенко на выборах, тогда же получил государственную должность - стал первым заместителем секретаря СНБО", - утверждают в телеканале, отмечая также, что Гладковский является другом и партнером Порошенко.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце года в ООН заявили об офшорах самого Порошенко на Британских Виргинских островах.