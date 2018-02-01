CAS аннулировал решение МОК об отстранении от Олимпийских Игр в отношении 28 российских атлетов

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне аннулировал пожизненное отстранение 28 российских спортсменов от участия в Олимпийских играх, атлеты могут войти в список участников Игр в Пхенчхане, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Среди спортсменов, апелляции которых удовлетворил CAS, - лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева, конькобежцы Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, конькобежцы Иван Скобрев, Артем Кузнецов, саночники Татьяна Иванова, Альберт Демченко, бобслеисты Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Ольга Стульнева, Людмила Удобкина, Александр Третьяков, главный тренер российских скелетонистов Сергей Чудинов, скелетонисты Ольга Потылицына, Елена Никитина, Мария Орлова, хоккеистки Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Татьяна Бурина, Анна Щукина, Екатерина Смоленцева.

Суд постановил восстановить результаты этих спортсменов на Олимпиаде в Сочи "в связи с отсутствием факта нарушения антидопинговых правил".

Еще 11 российским олимпийцам по решению CAS заменено пожизненное отстранение от Олимпиад пропуском Игр-2018.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, на Олимпиаду в Пхёнчхан (Республика Корея) от России отправятся 169 атлетов и 189 официальных лиц, в том числе 80 тренеров. Всех их уже официально зарегистрировал Международный олимпийский комитет.

