В Екатеринбурге "Почта России" откроет модернизированные почтовые отделения

В уральской столице появятся модернизированные отделения "Почты России". Открытие офисов будет происходить поэтапно.

2 февраля начинает работу отделение "Почты России" по ул. Красноуральская, 27/1, 3 февраля откроется отделение на ул. Ст. Большевиков, 82, 6 февраля – на ул. Восточная, 21, 12 февраля состоится торжественное открытие нового отделения на ул. Сахарова для жителей м-на Академический, сообщила Накануне.RU руководитель направления по корпоративным коммуникациям

Макрорегиона Урал ФГУП "Почта России" Анна Первушина.

В первых отделениях для клиентов будут представлены новые сервисы и возможности. Например, начнет действовать система управления электронной очередью, почтамат и появится зона 24/7, которая позволит клиенту забрать свое отправление в удобное время.

Модернизированные отделения появятся в центре Екатеринбурга и во всех микрорайонах уральской столицы. После завершения ремонтных работ все почтовые офисы будут приспособлены для людей с ограниченными возможностями. Входы оборудуют пандусами с поручнями и кнопками вызова персонала.

"Одновременная модернизация такого количества городских отделений связи – очень смелый и амбициозный проект, но крайне необходимый, – подчеркнул директор УФПС Свердловской области Дмитрий Киселёв. – Надеюсь, жители Екатеринбурга оценят новый дизайн почтовых отделений и усовершенствованный уровень клиентского сервиса".

Адреса модернизированных отделений почтовой связи:

ОПС 620100, Восточная, 21

ОПС 620109, Красноуральская, 27/1

ОПС 620135, Ст. Большевиков, 82

ОПС 620144, Сурикова, 28

ОПС 620014, Попова, 7

ОПС 620026, Декабристов, 16/18

ОПС 620041, Красина, 7

ОПС 620057, Баумана, 58

ОПС 620062, Тимирязева, 13

ОПС 620092, Сыромолотова, 28а

ОПС 620105, Сахарова, 78

ОПС 620137, Блюхера, 59

ОПС 620143, Индустрии, 26

ОПС 620146, Волгоградская, 47