Самолет "Аэрофлота" не долетел до Ханты-Мансийска и экстренно сел в Сыктывкаре: стало плохо пассажирке

Борт "Аэрофлота", летевший из Москвы в Ханты-Мансийск, рано утром сделал вынужденную посадку в Сыктывкаре: одной из пассажирок стало плохо, передает корреспондент Накануне.RU.

"Была экстренная посадка: пассажирке стало плохо. На место выехали наши сотрудники. Поставили диагноз "Острое нарушение мозгового кровообращения" и госпитализировали в Коми республиканскую больницу", - рассказали Накануне.RU в "Сыктывкарской станции скорой помощи".

После того, как пострадавшую передали врачам, самолет вылетел из Коми и благополучно добрался до столицы Югры.