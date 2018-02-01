Новые контейнеры для допинг-проб ВАДА оказались с браком: вскрываются без инструмента и следов

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обнаружило несовершенство ёмкостей для проб спортсменов. Оказалось, что их можно вскрыть, не оставив следов. Информация этом размещена на сайте агентства, передает корреспондент Накануне.RU. ВАДА рекомендовало МОК не использовать новые контейнеры при заборе материала спортсменов на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

Указано, что речь идет о новых ёмкостях "BEREG-KIT" разработки 2017 года, которые планировалось применить на ближайшей Олимпиаде. Заменить их ВАДА предлагает контейнерами предыдущего образца. Агентство уже предупредило лаборатории и региональные подразделения о проблеме с новыми бутылками, а также договорилась с производителем, компанией Berlinger, о масштабном выпуске пробирок предыдущей серии.