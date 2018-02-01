Исеть в Екатеринбурге очистят за 2,5 млн

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс по очистке акватории реки Исети и Городского пруда. Работы планируется выполнить за семь месяцев, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Согласно техническому заданию, которое опубликовано на сайте единой информационной системы в сфере закупок, деньги будут взяты из казны города. Общая сумма составляет 2,5 млн руб.

"Очистка акватории водных объектов и обмелевших участков дна от загрязнений и мусора, в том числе крупногабаритного; сбор и транспортирование собранного мусора с последующим размещением на специализированных площадках", - сказано в документе.

Что касается сроков, то выполнять работы планируется с 1 апреля до 1 ноября 2018 года.