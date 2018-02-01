Следователи Кузбасса проводят проверку по факту получения 13-летней школьницей ножевого ранения

Следователи Кузбасса выясняют обстоятельства причинения ножевого ранения 13-летней школьницы подростком, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Кемеровской области.

Ученица доставлена из общеобразовательной школы Кемерово в больницу. "По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении. Следственная группа работает на месте ЧП, которые устанавливают обстоятельства инцидента.

Предварительно установлено, что в коридоре учебного заведения 15-летний подросток хотел ткнуть ножом в рюкзак, висевший на спине 13-летней девочки. В этот момент девочка чуть повернулась, и вместо рюкзака он попал в потерпевшую. "Ученики увидели произошедшее и сообщили классному руководителю, затем была вызвана "скорая помощь", врачи которой девочку госпитализировали", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что в одной из кемеровских школ ученик ударил ножом девочку.