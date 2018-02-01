Владимир Якушев презентует президенту доклад о развитии регионов

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев сегодня примет участие в заседании президиума Государственного совета по вопросу развития промышленного потенциала регионов России, которое проведет глава государства Владимир Путин в Ростове-на-Дону.

Якушев возглавил рабочую группу по его подготовке по поручению президента России. В процессе работы над докладом, как отметил глава региона, были получены предложения от федеральных органов власти, субъектов, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, общественных объединений предпринимателей: откликнулись Деловая Россия, ОПОРА России, Торгово-промышленная палата, Российский союз промышленников и предпринимателей и просто предприниматели, представляющие крупный, средний и малый бизнес.

Рабочая группа сформировала предложения по направлениям развития и инструментам стимулирования, которые могут способствовать интенсивному росту промышленности и реального сектора экономики во всех регионах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы Тюменской области.

Напомним, в ходе поездки в Ростов-на-Дону Путин также осмотрит новый международный аэропорт Платов и посетит производственное объединение "Ростсельмаш", где ознакомится с новыми образцами сельскохозяйственной техники. Кроме того, в режиме видеоконференции президент даст старт работе четвёртого энергоблока Ростовской АЭС и пообщается с работниками станции.