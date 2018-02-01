В Польше принят закон, запрещающий пропаганду украинского национализма

Пропаганда украинского национализма и отрицание Волынской резни вскоре могут быть признаны в Польше уголовными преступлениями.

Как передаёт РИА "Новости", соответствующий закон принят в польском сенате. Для вступления закона в силу остаётся только его подписание президентом страны Анджеем Дудой.

Украинская националистическая партия "Свобода" ещё на стадии обсуждения закона посчитала его "очередным провалом дипломатии" и призвала Петра Порошенко отправить в отставку министра иностранных дел Павла Климкина.