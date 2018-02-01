В Екатеринбурге поймали серийного похитителя велосипедов

В Екатеринбурге перед судом предстанет серийный похититель велосипедов. Мужчина обвиняется в совершении преступлений по двум статьям "покушение на кражу, совершенную в том числе с причинением значительного ущерба гражданину" и "незаконное изготовление, хранение наркотического средства, совершенные в крупном размере".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, с апреля по конец июня 2017 года обвиняемый похитил 32 велосипеда. Самый дорогой "железный друг" оценен владельцем в 44 тыс. руб., а общий ущерб превысил 454 тыс. руб. Велосипеды похищались от входов в торговые центры, магазины и образовательные учреждения.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд. По статье за покушение на кражу мужчине грозит лишение свободы до 5 лет, а вот по статье за хранение и изготовление наркотиков - до 10 лет лишения свободы.