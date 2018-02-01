Нейтрализован боевик, готовивший теракт ко дню выборов президента

ФСБ удалось пресечь деятельность террориста, готовившего атаку в Нижнем Новгороде. Как сообщили Накануне.RU в ЦОС ФСБ, террорист был участником запрещенной в России организации ИГИЛ, при задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

У преступника были обнаружены самодельное взрывное устройство большой мощности, компоненты для изготовления еще нескольких взрывных устройств, огнестрельное оружие и боеприпасы.

По полученным оперативным данным террорист, являющийся гражданином одной из стран ближнего зарубежья, был готов осуществить диверсионно-террористический акт в день проведения выборов президента России.

Управлением ФСБ России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по фактам участия в деятельности международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России) и приготовления к террористическому акту.