На станции метро "Пушкинская" в Москве девушка погибла от удара прибывающего на платформу поезда

На станции метро "Пушкинская" в Москве скончалась девушка от удара проезжающего поезда, передает "Интерфакс".

Инцидент произошел сегодня утром, в 8.25. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе московского метрополитена, с этого момента на несколько минут были увеличены интервалы движения поездов.

Опросы свидетелей показали, что "девушка, находясь на платформе за заградительной линией, наклонилась и получила травму головы от соприкосновения с подъезжающим к платформе поездом". Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть девушки.

"8:25-8:30 Таганско-Краснопресненская линия. Были незначительно увеличены интервалы движения поездов на центральном участке линии из-за инцидента с пассажиром. Движение оперативно введено в график", - говорится в сообщении столичной подземки в Twitter.

Позднее московский метрополитен опубликовал в своем микроблоге призыв пассажирам не заходить за ограничительную линию на платформе.