Рыбалка, мытье золота и огородный туризм. На Южный Урал попытаются привлечь туристов из Китая и Японии

На Южный Урал собираются привлечь китайских и японских туристов. Об этом заявил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства.

Предварительные переговоры проведены с китайскими и японскими представителями, которые высказали заинтересованность в подобном предложении.

По словам Алексея Бетехтина, китайские туроператоры давно интересуются Южным Уралом. "Для них рыбалка, прогулка по заповедному лесу, а еще и мытье золота, которое в рамках туристического аттракциона практикуют в Пластовском районе, такая же экзотика, как для нас съездить на Красное море", - считает он.

Для гостей из Китая готовы провести ознакомительный тур.

Для японских туристов могут предложить огородный туризм. Подобный опыт работы уже есть с Сахалином.

"Поскольку у них в стране дефицит земли, японская сторона арендует землю, японцы приезжают, садят овощи, выращивают, ухаживают за ними и таким образом отдыхают. Такой своего рода огородный туризм вполне возможен и у нас", - отметил министр.

Основной проблемой является доставка китайских и японских туристов на Южный Урал. Китайская сторона уже высказала пожелание по удешевлению перевозок.