Главред оппозиционного украинского издания "Страна.ua" попросил политического убежища в Австрии

Главный редактор оппозиционного украинского издания "Страна.ua" Игорь Гужва покинул Украину и попросил политического убежища в Австрии. Причиной стали многочисленные угрозы физической расправы и отсутствие надежды на справедливый суд на Украине, заявил Гужва в эфире телеканала "112 Украина".

Он рассказал, что уже предпринимались попытки покушения на него. В частности, перед новым годом было совершено нападение нацистов из организации "С14", однако в полиции отказали в возбуждении уголовного дела. Издание назвало этот шаг превентивной мерой под президентские выборы.

Гужва остается на посту главного редактора издания и продолжит управлять им из-за границы. Об этом говорится в открытом обращении издания к президенту Петру Порошенко.

"Мы понимаем, что до выборов осталось чуть больше года, и вы не остановитесь ни перед чем, чтобы закрыть рот тем журналистам, кто набрался смелости критиковать вас. Вам очень важно победить на выборах. Вы готовитесь. И мы готовимся. Мы готовимся продолжить нашу работу в самое сложное, предвыборное, время. Поэтому мы предприняли ряд действий. Мы защитили наш сайт от возможной блокировки. Мы отработали схему работы журналистов вне офиса, на случай новых атак и обысков. И главное – из-под удара выведен главный редактор нашего издания Игорь Гужва, которого вы обложили уголовными делами, как себя офшорами", - заявили в издании.

Заместитель главного редактора Светлана Крюкова написала в Facebook, что этот шаг Гужва предпринял по совету австрийских чиновников.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Гужва был схвачен вечером 22 июня и несколько дней провел за решеткой.