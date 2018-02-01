Уральский завод изготовил оборудование для самого мощного ледокола в мире

Уральский турбинный завод (входит в состав холдинга "РОТЕК" ГК "Ренова") завершил изготовление оборудования для атомного ледокола "Сибирь", сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

Завершающей операцией стало снятие паспорта цилиндра низкого давления для второго комплекта оборудования. Процедура проходила в присутствии заказчика – специалистов завода "Киров-Энергомаш". Ранее были успешно проведены гидроиспытания двух конденсаторов, изготовленных для этого ледокола, сдан заказчику цилиндр низкого давления для правого борта судна.

В настоящее время УТЗ изготавливает для ледоколов нового поколения "Сибирь" и "Урал" по два комплекта оборудования, каждый из которых включает турбину низкого давления и конденсатор. Оборудование для следующего ледокола – атомохода "Урал" - на УТЗ идет полным ходом.

Напомним, в 2015 г. аналогичные комплекты оборудования были изготовлены для ледокола "Арктика". Техническое наблюдение за изготовлением оборудования и его испытаниями осуществляется специалистами Российского морского регистра судоходства.

Серия атомных ледоколов проекта 22220 "Арктика", "Сибирь" и "Урал" обеспечат России круглогодичную навигацию в арктических морях. Атомоходы имеют уникальные характеристики по мощности: они способны пробивать лед толщиной до трех метров и проводить суда грузоподъемностью до 100 тысяч тонн.