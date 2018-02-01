На Южном Урале прокуратура просит 7 лет колонии для экс-главы села, обвиняемой в получении взятки за дорожные плиты

Государственный обвинитель просит признать бывшую главу Буринского сельского поселения Альфию Юсупову виновной в получении взятки и превышении должностных полномочий, и назначить ей наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 250 тысяч рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.