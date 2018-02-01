Новый год прошёл. Екатеринбургский "Магнит" продавал "Оливье" с кишечной палочкой

В екатеринбургском "Магните" обнаружены нарушения санитарного законодательства. Магазин продал салат "Оливье" с кишечной палочкой. АО "Тандер" привлечено к административной ответственности в виде штрафа - 300 тыс.руб.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, к ним обратился уралец с жалобой на некачественную продукцию собственного производства супермаркета "Магнит" по ул Кирова, 33.

"Установлено, что не соблюдались условия содержания производственных помещений, технологического оборудования, условия хранения продуктов, исключающие загрязнение пищевой продукции, допускалось совместное хранение разделочного инвентаря для готовой и сырой продукции, на инвентаре отсутствовала маркировка", - отметили в Роспотребнадзоре.

В находившемся на реализации салате "Оливье" обнаружены бактерии группы кишечной палочки (колиформы).

После магазину назначили штраф, но "Магнит" не согласился с постановлением и обратился в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением об это отмене. В результате рассмотрения дела суд оставил постановление Роспотребнадзора без изменений.