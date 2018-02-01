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Защитникам Донбасса грозит депортация на Украину. Появится ли специальный закон для ополченцев? После активных военных действий в Донбассе многие активисты и ополченцы оказались в эмиграции в России. Несмотря на то, что в последнее время у нас принят ряд законов, направленных на привлечение в страну соотечественников, оказалось, что российское законодательство зачастую работает не в их пользу, а политэмигранты и даже ветераны ополчения (такие как, например, воевавший в Славянске уроженец Винницы Николай Трегуб) готовятся встретить очередную годовщину "Русской весны" под угрозой депортации.
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от издателя  |  комментариев: 4


Что сделал с людьми "собачий" закон Начальник службы спасения Якутии Николай Находкин говорит напрямую: без обученных лаек нападения медведей на людей участятся на порядки. А медведей в Якутии только по официальным данным на сегодняшний день 17 тыс. Семнадцать! Они расплодились, потому что лицензия на охоту на медведя дорогая, в результате охотников-медвежатников стало по пальцам пересчитать, как и собак, способных ходить на медведя. А этот закон, уверен Находкин, окончательно добьет охотничье собаководство в Якутии.
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общество ;
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Конфликт КМНС из-за ямальских пастбищ перешел в политическое противостояние с партией власти
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(2018) | Фото: Ростислав Журавлев специально для Накануне.RU

Конфликт между представителями коренных малочисленных народов Севера с одной стороны и нефтегазовыми компаниями и ямальскими властями с другой переходит в политическую плоскость: в число доверенных лиц кандидата в президенты РФ от КПРФ Павла Грудинина вошел оленевод-оппозиционер с Ямала Ейко Сэротэтто. Камнем преткновения стали пастбища - ненцы ямальцы заявляют о проникновении на их исконные территории, передает корреспондент Накануне.RU.
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В октябре 2017 г. ученые заговорили о проблеме перевыпаса на ямальских пастбищах. Полностью уничтожено 600 тыс. га, что сопоставимо с площадью отчуждаемой тундры под объекты ТЭК. В Ямало-Ненецком автономном округе порядка 800 тыс. голов оленей, на полуострове Ямал – около 300 тыс., но его пастбища в настоящее время не выдержат даже 100 тыс. оленей. Общая площадь лишайниковых тундр на Ямале сократилась в 10 раз. По мнению ученых, через 10-20 лет оленеводство в регионе исчезнет. Спасти ситуацию может только сокращение численности оленей, однако сами КМНС утверждают, что в бедах оленеводов виноваты нефтегазовые компании.

В интервью корреспонденту Накануне.RU представитель КМНС Ейко Сэротэтто, поддерживающий выдвижение Грудинина, сообщил, что пастбищных мест почти не осталось, потому что нефтяники заняли земли, богатые ягелем - лишайниками, которыми питаются северные олени.

"Любой человек, который хотя бы жил в деревне, поймет меня: бегаешь с детства во дворе и уверен, что никто чужой не придет к тебе, и как-то в свое время мы так же спокойно кочевали, но в последнее время началось варварское освоение тундры нефтяными компаниями. Все происходило на моих глазах, я пас оленей и собирал морошку, но сейчас на своих землях уже сложнее это делать, нас отовсюду начала гонять охрана промышленных объектов" - прокомментировал свое решение ямалец.

Грудинин, ненец Ейко Сэротэтто(2018)|Фото: Ростислав Журавлев специально для Накануне.RU

Отметим, что коренные народы Ямала также высказывали недовольство "варварскими" методами добычи газа и нефти, в числе которых - гидроразрыв пласта (используется, преимущественно, для работы с трудноизвлекаемыми запасами) и предлагали минимизировать разброс производственных мощностей на территории вековой тундры. За помощью аборигены даже обращались с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину и главе Соединенных Штатов Дональду Трампу. Теперь решили лично включиться в политическое противостояние с партией власти.

Депутат заксобрания Ямала, руководитель фракции КПРФ Елена Кукушкина сообщила, что интерес КМНС к партии возрос. На вопрос, сколько именно кочевников взаимодействуют с коммунистами, депутат ответила "много", на уточняющий вопрос корреспондента отшутилась: "вскрытие покажет".

"Есть такое выражение: если ты не занимаешься политикой, политика займется тобой. И они это наконец-то начали понимать. Ребята образованные, и чем больше образованность, тем больше понимание жизненного уклада. Они искренне любят природу, свою тундру, и хотят противостоять тому, что творится на их земле. Они хотели бы, чтобы было какое-то равновесие. При всем том понимании, что нефть и газ нужны России в целом, а не только Ямалу, надо учитывать интересы КМНС. Представители коренных народов звонят нам каждый день. Экология не выдержит таких истязаний, как при капитализме, потому мы говорим о социализме", - заявила Елена Кукушкина.

По словам депутата, КМНС были активны и во время прошлых выборов в ямальской тундре, кандидат от КПРФ благодаря поддержке со стороны кочевников набрал 23% голосов, показав достойный результат.

Впрочем, убедительные победы кандидатов от "Единой России" для газовой житницы - уже устоявшаяся традиция. В 10 сентября 2017 г. на Ямале проходила 71 избирательная кампания. Ямал выбирал 25 глав и 407 депутатов. В районах, где проходили выборы в органы представительной власти, была зафиксирована высокая явка избирателей – более 50%. Около 85% проголосовавших поддержали кандидатов от партии "Единая Россия".

Директор центра развития гражданских инициатив Ямало-Ненецкого автономного округа Кирилл Истомин сомневается, что кочевникам-оппозиционерам удастся оказать существенное влияние на результаты. По мнению эксперта, коммунисты и КМНС - две абсолютно не совместимые группы, а для КПРФ регион неинтересен.

"Я не думаю, что КПРФ будет тратить на Ямал большое количество усилий. Регион некоммунистический по ряду причин. Во-первых, это историческое прошлое. Здесь много потомков ссыльных, у которых отношения с коммунистами сложнее, чем в других регионах. Во-вторых - малое количество пенсионеров, потому что они обычно выезжают за пределы региона после окончания работы. А это базовый электорат КПРФ. Поэтому средний результат на выборах всегда был 5-6%. Коммунисты и КМНС - это очень несовместимые группы, потому что у КМНС очень слабая с ними связь еще с советского периода, и я не вижу никаких пересечений, чтобы коренные народы поддержали КПРФ. Но даже если мы возьмем всю совокупность КМНС, и если они все проголосуют за КПРФ - это сильно электоральную картину не поменяет, учитывая, что активность в одном районе сконцентрирована", - считает Кирилл Истомин.

При этом эксперт отмечает, что Ейко Сэротэтто, ставший доверенным лицом Грудинина и являющийся редактором оппозиционной группы "Голос тундры", не имеет большого влияния. Узнаваемость группы, по словам Кирила Истомина, низкая, и аккумулируется в одном Ямальском районе, не охватывая всех КМНС.

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01.02.2018 16:21 Мск | Салехард | Ксения Теплякова
18:21 Екб


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Конфликт КМНС из-за ямальских пастбищ перешел в политическое противостояние с партией власти
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