Конгресс США отказался публиковать секретную часть "кремлевского доклада"

Конгресс США не будет публиковать закрытую часть так называемого "кремлевского доклада". Об этом заявил сенатор Бен Кардин, который является заместителем председателя комитета по международным делам.

"Секретную часть? Нет, мы не можем, нам не разрешено это делать", - цитирует Кардина РИА Новости. Так сенатор ответил на вопрос, намерен ли конгресс опубликовать закрытую часть "кремлевского доклада".

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявлял, что закрытая часть доклада, в котором содержатся рекомендации к конгрессу по поводу санкций, содержит около сотни страниц, и минфин США считает, что конгресс раскроет эту информацию.

Напомним, США представили "кремлевский доклад" - список "нежелательных" персон, приближенных к президенту России Владимиру Путину. При этом эксперты Накануне.RU обратили внимание, что в "кремлевском списке" нет руководителя государственной корпорации "Роснано" Анатолия Чубайса, председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной и экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина, который не занимает официальных должностей, но считается близким другом Путина.