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01.02.2018
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Защитникам Донбасса грозит депортация на Украину. Появится ли специальный закон для ополченцев? После активных военных действий в Донбассе многие активисты и ополченцы оказались в эмиграции в России. Несмотря на то, что в последнее время у нас принят ряд законов, направленных на привлечение в страну соотечественников, оказалось, что российское законодательство зачастую работает не в их пользу, а политэмигранты и даже ветераны ополчения (такие как, например, воевавший в Славянске уроженец Винницы Николай Трегуб) готовятся встретить очередную годовщину "Русской весны" под угрозой депортации.
30.01.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Ямальский оленевод "ушел" от Навального и прилетел в Екатеринбург к Грудинину Включение этого ненца в список "доверенных" дало некоторым СМИ повод говорить о том, что "вокруг Грудинина собираются откровенно сомнительные персоны", и уж, конечно, это стало примечательным штрихом в предвыборной кампании кандидата, который позиционирует себя как объединяющий национально-патриотические силы под флагом КПРФ.
01.02.2018
политика ;
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Конгресс США отказался публиковать секретную часть "кремлевского доклада"
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коллаж, кремлевский доклад, Владимир Путин, чиновники, администрация президента, АП, Антон Вайно, Дмитрий Песков, Вячеслав Володин, Александр Бортников (2018) | Фото: Накануне.RU

Конгресс США не будет публиковать закрытую часть так называемого "кремлевского доклада". Об этом заявил сенатор Бен Кардин, который является заместителем председателя комитета по международным делам.
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"Секретную часть? Нет, мы не можем, нам не разрешено это делать", - цитирует Кардина РИА Новости. Так сенатор ответил на вопрос, намерен ли конгресс опубликовать закрытую часть "кремлевского доклада".

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявлял, что закрытая часть доклада, в котором содержатся рекомендации к конгрессу по поводу санкций, содержит около сотни страниц, и минфин США считает, что конгресс раскроет эту информацию.

Напомним, США представили "кремлевский доклад" - список "нежелательных" персон, приближенных к президенту России Владимиру Путину. При этом эксперты Накануне.RU обратили внимание, что в "кремлевском списке" нет руководителя государственной корпорации "Роснано" Анатолия Чубайса, председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной и экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина, который не занимает официальных должностей, но считается близким другом Путина.

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01.02.2018 10:03 Мск | США | информационная служба Накануне.RU
12:03 Екб


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Конгресс США отказался публиковать секретную часть "кремлевского доклада"
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