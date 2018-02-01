В Тюмени по вине пьяной матери погиб грудной ребенок

Готово к суду уголовное дело 26-летней тюменки: погиб ее маленький ребенок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления СКР.

По версии следствия, в новогоднюю ночь пьяная обвиняемая уснула во время кормления дочери. Во сне она сдавила шею и грудную клетку новорожденной, что привело к смерти маленькой тюменки.

Дело ушло в суд.