В Южноуральске на предприятии погиб электросварщик

В Южноуральске возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на производстве. Электросварщик выполнял работы, на исполнение которых не прошел обучение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Происшествие произошло днем 26 января на территории одного из цехов ООО ПКФ "Политранс". 21-летний электросварщик предприятия в ходе выполнения работ по проверке герметичности емкости получил смертельные травмы, после удара дном емкости при ее разгерметизации. Установлено, что погибший выполнял наряд-задание по проведению газо-воздушных работ, на исполнение которых не прошел обучение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".