Более 10 тысяч заявлений от родителей поступило в школы Екатеринбурга

В Екатеринбурге стартовала запись первоклашек в первые классы. На 9.40 утра уже зарегистрировано 10 тыс 680 заявлений от родителей или их законных представителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

"На 2018/2019 учебный год для первоклассников открыто 19 тыс. 500 мест. На момент написания статьи операторы системы зарегистрировали более 50% заявлений от общего количества открытых мест", - сообщают в департаменте образования Екатеринбурга.

Как мы писали ранее, ночью поступали жалобы от родителей, что сайт госуслуг "завис" и не хочет принимать заявление, но ближе к двум часам ночи сайт ожил. Кому-то такая идея не по нраву, поэтому люди занимали очередь у школ в ночь с 31 января на 1 февраля.

Напомним, что с 2018 года на территории Екатеринбурга сформировано 29 участков, к каждому из которых относится более одной школы. Таким образом, родители получили возможность выбора - куда именно подать заявление, а в случае, если в выбранной школе все места заняты, можно подать заявление в другое образовательное учреждение.