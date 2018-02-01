ОМК направит 10 млн рублей на социальные и благотворительные проекты

Более 10 млн руб. направит Объединенная металлургическая компания на реализацию социальных и благотворительных проектов в рамках конкурса "ОМК-Партнерство". Компания объявила о старте конкурса.

Традиционно он пройдет в регионах присутствия ОМК: п. Новосинеглазовский (Челябинск), в Выксе (Нижегородская область), Альметьевске (Республика Татарстан), Благовещенске (Республика Башкортостан), Чусовом (Пермский край) и Москве (волонтерские проекты). К участию приглашаются сотрудники предприятий компании, некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения.

Заявки принимаются до 31 марта 2018 г. Победителей компания назовет 23 апреля. Они получат гранты на реализацию своих проектов. Организации могут рассчитывать на суммы до 250 тыс. рублей, проекты сотрудников компании будут профинансированы на сумму до 50 тыс. руб. Общий бюджет конкурса в этом году увеличен и составит 10,5 млн руб.



В 2017 г. ОМК провела оценку социально-экономического эффекта проектов, реализованных в ходе конкурса "ОМК-Партнерство" за прошедшие три года. На каждый инвестированный ОМК рубль ценность полученных социальных результатов составляет более трех рублей.



Особенностями "ОМК-Партнерство" станут специальная номинация для муниципальных учреждений, очная защита для волонтерских проектов. Одним из приоритетных направлений конкурса в 2018 г. будет развитие добровольчества, приуроченное к Году волонтера в России. Основная задача, которую ставит компания — переход от организации разовых волонтерских акций к системным устойчивым проектам, а также ориентир на наставничество и pro bono: оказание профессиональной помощи благотворительным, общественным и иным некоммерческим организациям на безвозмездной основе.



Продолжится сотрудничество с краудфандинговой платформой "Планета.ру". Лучшие инициативы НКО и сотрудников-волонтеров смогут получить софинансирование от спонсоров данного портала в специальной номинации "ОМК – малым городам". В 2017 г. благополучатели ОМК привлекли на свои проекты порядка 800 тыс. руб. на "Планета.ру".



"Конкурсный подход позволяет обеспечить наибольший эффект от благотворительных пожертвований, их прозрачность, измерить результаты социальных инвестиций. Оценка нашей деятельности с применением подхода SROI показала, насколько высока отдача от грантового распределения средств. Это говорит о том, что наша компания выбрала правильный вектор в направлении корпоративной социальной ответственности", – отметила председатель правления Объединенной металлургической компании Наталья Еремина.