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Дональд Трамп: безысходность, пиар и шантаж российской элиты Дональд Трамп выступил с обращением к Конгрессу, он говорил об экономике и о борьбе с террором, призвал укрепить ядерные силы для сдерживания Китая и России. Что свидетельствует – за год информационная война против президента в США (операция "российский след в победе Трампа") изменила его позицию по отношению к нашей стране, еще одно подтверждение тому – это и опубликованный на днях "кремлевский список". Но что дальше?
01.02.2018
политика  |  добавить комментарий
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Защитникам Донбасса грозит депортация на Украину. Появится ли специальный закон для ополченцев? После активных военных действий в Донбассе многие активисты и ополченцы оказались в эмиграции в России. Несмотря на то, что в последнее время у нас принят ряд законов, направленных на привлечение в страну соотечественников, оказалось, что российское законодательство зачастую работает не в их пользу, а политэмигранты и даже ветераны ополчения (такие как, например, воевавший в Славянске уроженец Винницы Николай Трегуб) готовятся встретить очередную годовщину "Русской весны" под угрозой депортации.
30.01.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Ямальский оленевод "ушел" от Навального и прилетел в Екатеринбург к Грудинину Включение этого ненца в список "доверенных" дало некоторым СМИ повод говорить о том, что "вокруг Грудинина собираются откровенно сомнительные персоны", и уж, конечно, это стало примечательным штрихом в предвыборной кампании кандидата, который позиционирует себя как объединяющий национально-патриотические силы под флагом КПРФ.
01.02.2018
политика ;
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Новости
01.02.2018 08:57 Мск (10:57 Екб)
политика
ОМК направит 10 млн рублей на социальные и благотворительные проекты
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омк, объединенная металлургическая компания (2017) | Фото: ОМК

Более 10 млн руб. направит Объединенная металлургическая компания на реализацию социальных и благотворительных проектов в рамках конкурса "ОМК-Партнерство". Компания объявила о старте конкурса.
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Традиционно он пройдет в регионах присутствия ОМК: п. Новосинеглазовский (Челябинск), в Выксе (Нижегородская область), Альметьевске (Республика Татарстан), Благовещенске (Республика Башкортостан), Чусовом (Пермский край) и Москве (волонтерские проекты). К участию приглашаются сотрудники предприятий компании, некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения.

Заявки принимаются до 31 марта 2018 г. Победителей компания назовет 23 апреля. Они получат гранты на реализацию своих проектов. Организации могут рассчитывать на суммы до 250 тыс. рублей, проекты сотрудников компании будут профинансированы на сумму до 50 тыс. руб. Общий бюджет конкурса в этом году увеличен и составит 10,5 млн руб.

В 2017 г. ОМК провела оценку социально-экономического эффекта проектов, реализованных в ходе конкурса "ОМК-Партнерство" за прошедшие три года. На каждый инвестированный ОМК рубль ценность полученных социальных результатов составляет более трех рублей.

Особенностями "ОМК-Партнерство" станут специальная номинация для муниципальных учреждений, очная защита для волонтерских проектов. Одним из приоритетных направлений конкурса в 2018 г. будет развитие добровольчества, приуроченное к Году волонтера в России. Основная задача, которую ставит компания — переход от организации разовых волонтерских акций к системным устойчивым проектам, а также ориентир на наставничество и pro bono: оказание профессиональной помощи благотворительным, общественным и иным некоммерческим организациям на безвозмездной основе.

Продолжится сотрудничество с краудфандинговой платформой "Планета.ру". Лучшие инициативы НКО и сотрудников-волонтеров смогут получить софинансирование от спонсоров данного портала в специальной номинации "ОМК – малым городам". В 2017 г. благополучатели ОМК привлекли на свои проекты порядка 800 тыс. руб. на "Планета.ру".

"Конкурсный подход позволяет обеспечить наибольший эффект от благотворительных пожертвований, их прозрачность, измерить результаты социальных инвестиций. Оценка нашей деятельности с применением подхода SROI показала, насколько высока отдача от грантового распределения средств. Это говорит о том, что наша компания выбрала правильный вектор в направлении корпоративной социальной ответственности", – отметила председатель правления Объединенной металлургической компании Наталья Еремина.

Другие новости по темам: ОМК, ОМК-партнерство, благотворительные проекты, турбодеталь
01.02.2018 08:57 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
10:57 Екб


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ОМК направит 10 млн рублей на социальные и благотворительные проекты
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