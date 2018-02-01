Куйвашев рассказал Мантурову о планах по развитию промышленности Среднего Урала

В среду, 31 января, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе рабочей встречи с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым отчитался о работе предприятий Среднего Урала в 2017 году и перспективных планах по развитию отрасли. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

"Наш регион стабильно занимает лидирующие позиции по развитию промышленности. В 2017 году объем отгруженной продукции промпредприятий Свердловской области составил почти 1,8 триллиона рублей. Этого удалось достичь, в основном, за счет эффективной работы обрабатывающих производств - металлургического, машиностроительного, а также за счет производства транспортных средств и оборудования. В минувшем году нам удалось реализовать около 20 крупных инвестпроектов. Среди них - модернизация установки сухого тушения кокса на Евраз НТМК в Тагиле, ввод новых цехов на УОМЗе", - сказал на встрече Куйвашев.

Он отметил, что только из федерального бюджета на поддержку промышленных предприятий Свердловской области в 2017 году было привлечено 9,3 миллиарда рублей, из которых более 5 миллиардов были направлены в оборонный комплекс.

"Мы констатируем, что 2017 год показал рост объемов промышленного производства. Однако, очевидно, что останавливаться нельзя. Вы хорошо знаете наш регион и знаете, что мы с началом года приступили к реализации программы "Пятилетка развития". В соответствии с нашими планами, к 2021 году объем отгруженной промышленной продукции свердловских предприятий должен вырасти до 2,37 миллиарда рублей", - сообщил губернатор, уточнив, что в "Пятилетку развития" вошли такие проекты, как реконструкция трубопрокатного производства Северского трубного завода.

Денис Мантуров и Евгений Куйвашев также обсудили подготовку к крупнейшей промышленной выставке страны "Иннопром-2018", страной-партнером которой станет Южная Корея. Министр промышленности и торговли, напомним, возглавляет оргкомитет выставки. По мнению Мантурова, успешное ее проведение на протяжении последних нескольких лет дало Свердловской области возможность получить бесценный опыт и право рассчитывать на победу в борьбе за проведение всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025.