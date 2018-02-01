Южноуральцев будут судить за хищение имущества операторов сотовой связи

Трое южноуральцев предстанут перед судом за хищение имущества операторов сотовой связи на сумму свыше 2,5 млн рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемые с октября по декабрь 2016 года совершали хищения аккумуляторных батарей из помещений базовых станций операторов сотовой связи, расположенных на территории трех муниципалитетов области. Было похищено более 30 аккумуляторных батарей, которые использовались на базовых станциях, расположенных в сельской местности, либо вне населенных пунктов, на случай непредвиденного отключения электроэнергии.

Один из соучастников создал организованную группу и вовлек в нее свою сожительницу, в роль которой входило управление автомашиной, а также своего знакомого, который непосредственно участвовал в совершении хищений.

Потерпевшими по делу признаны семь компаний-операторов сотовой связи.