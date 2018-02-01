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Защитникам Донбасса грозит депортация на Украину. Появится ли специальный закон для ополченцев? После активных военных действий в Донбассе многие активисты и ополченцы оказались в эмиграции в России. Несмотря на то, что в последнее время у нас принят ряд законов, направленных на привлечение в страну соотечественников, оказалось, что российское законодательство зачастую работает не в их пользу, а политэмигранты и даже ветераны ополчения (такие как, например, воевавший в Славянске уроженец Винницы Николай Трегуб) готовятся встретить очередную годовщину "Русской весны" под угрозой депортации.
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от издателя  |  комментариев: 2


Ямальский оленевод "ушел" от Навального и прилетел в Екатеринбург к Грудинину Включение этого ненца в список "доверенных" дало некоторым СМИ повод говорить о том, что "вокруг Грудинина собираются откровенно сомнительные персоны", и уж, конечно, это стало примечательным штрихом в предвыборной кампании кандидата, который позиционирует себя как объединяющий национально-патриотические силы под флагом КПРФ.
01.02.2018
политика ;
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Южноуральцев будут судить за хищение имущества операторов сотовой связи
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Фемида, богиня правосудия (2015) | Фото: blog-poleznostei.ru

Трое южноуральцев предстанут перед судом за хищение имущества операторов сотовой связи на сумму свыше 2,5 млн рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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По версии следствия, обвиняемые с октября по декабрь 2016 года совершали хищения аккумуляторных батарей из помещений базовых станций операторов сотовой связи, расположенных на территории трех муниципалитетов области. Было похищено более 30 аккумуляторных батарей, которые использовались на базовых станциях, расположенных в сельской местности, либо вне населенных пунктов, на случай непредвиденного отключения электроэнергии.

Один из соучастников создал организованную группу и вовлек в нее свою сожительницу, в роль которой входило управление автомашиной, а также своего знакомого, который непосредственно участвовал в совершении хищений.

Потерпевшими по делу признаны семь компаний-операторов сотовой связи.

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01.02.2018 09:14 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
11:14 Екб


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Южноуральцев будут судить за хищение имущества операторов сотовой связи
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