В Югре ребенку компенсируют моральные страдания от удара током

В Нягани "Югорская региональная электросетевая компания" заплатит ребенку за страдания, которые он пережил после того, как забрался на один из ее объектов и получил удар током, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

В апреле 2017 г. семилетний мальчик беспрепятственно забрался на крышу принадлежащей компании компактной трансформаторной подстанции наружного исполнения. Он прикоснулся к металлическому элементу, находящемуся на крыше подстанции. Его ударило током, что привело к ожогу кисти и коленного сустава.

Прокурор города обратился в суд. В иске он требовал от организации компенсировать мальчику моральные страдания. Компания должна будет заплатить пострадавшему югорчанину 100 тыс. руб. Решение вступило в силу.