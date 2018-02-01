СКР заинтересовался екатеринбургской воспитательницей, применявшей насилие к детям

Следственный комитет проверяет информацию о возможном грубом обращении с воспитанниками одного из детских садов Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, следователям стало известно, что в одном из детсадов воспитательница применяет к маленьким детям недозволенные методы воспитания, связанные с физическим и психологическим насилием.

"В рамках проверочных мероприятий будут проведены опросы сотрудников дошкольного образовательного учреждения, родителей, чьи дети посещали группу, в которой работала воспитательницей указанная женщина. Будет истребована и проанализирована необходимая документация, а также проведены иные необходимые мероприятия для дачи ситуации объективной правовой оценки", - сообщили в ведомстве.

По итогам проверки следователем СКР в обязательном порядке будет принято процессуальное решение.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Ивановской области прокуратура потребовала возбудить уголовное дело против педагога школы, избивавшей учеников прямо на уроках.