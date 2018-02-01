Андрей Колядин выступил в суде по делу бывшего вице-губернатора Николая Сандакова

В суде по делу бывшего вице-губернатора Челябинской области Николая Сандакова выступил экс-заместитель полномочного представителя президента в УрФО, политолог Андрей Колядин.

Колядин выступил в качестве свидетеля защиты и рассказал о подготовке к выборам разного уровня.

"Этот 24-х часовой бросок в Челябинск из Самары... С метелями и долгими посиделками в аэропорту Москвы. Для того, чтобы попить чаю и рассказать, что вице-губернаторы по внутренней политике все же отвечают за выборы, а политический фандрайзинг нуждается в корректировке законодательства", - написал он на своей странице в соцсети.

Как уже сообщало Накануне.RU, Николая Сандакова обвиняют в мошенничестве, в подстрекательстве к неправомерному доступу к компьютерной информации и получении взятки в виде охранных услуг. Уголовное дело в отношении экс-чиновника рассматривается в Советском районном суде с октября 2016 года.