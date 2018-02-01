В Петербурге напали на ювелирный магазин. Уходя от погони, преступники ранили полицейского

В Санкт-Петербурге произошло разбойное нападение на ювелирный магазин. Уходя от погони, преступники ранили полицейского. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Петербургу, вечером 31 января в магазин в одном из домов по проспекту Большевиков ворвались злоумышленники в масках. Угрожая оружием, они похитили ювелирные изделия, после чего скрылись на автомобиле. Пытаясь уйти от полицейской погони, налетчики открыли огонь. В результате завязавшейся перестрелки один из стражей порядка получил огнестрельное ранение. Ответным огнем были ранены двое нападавших.

Возбуждено уголовное дело по статьям "разбой" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Сейчас следователи СКР пытаются установить все обстоятельства произошедшего.

Как отметили в ведомстве, по предварительным данным, действия сотрудников полиции являются правомерными. Угрозы для жизни пострадавшего силовика нет. Расследование продолжается.