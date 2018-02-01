Трое тоболяков вывезли земляка в лес и зарубили топором после ссоры в баре "Джентльмен"

Троим тоболякам вменяют жестокую расправу над земляком: они вывезли его за город убили топором, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления СКР.

Информация о трагедии поступила силовикам ночью 29 января. Полицейским сообщили, что возле кафе "Джентльмен" три человека затолкали четвертого в багажник и куда-то увезли. Позже сотрудникам областного управления СКР удалось восстановить примерную картину случившегося.

По версии следствия, вечером 28 января 26-летний тоболяк познакомился с 20- и 23-летними горожанами духовной столицы Сибири. Компания решила отдохнуть в кафе "Джентльмен". Во время застолья один из будущих обвиняемых поссорился с 24-летним посетителем заведения.

Оскорбленная компания решила вывезти потерпевшего за город и "напугать". Преступники затолкали жертву в багажник и вывезли в прилегающий к поселку Прииртышский лес. 26-летний злоумышленник начал бить земляка топором, раны оказались смертельными.

Сейчас все трое задержаны, им предъявлено обвинение. Двоих тоболяков арестовали, третий находится под домашним арестом. Расследование продолжается.