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Ночной дозор. В Екатеринбурге стартовала запись детей в первые классы
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(2005) | Фото: www.ruschool-morocco.narod.ru

В Екатеринбурге стартовала запись детей в первые классы. В этом году сроки приема остаются прежними - с 1 февраля. У родителей есть три способа подачи заявления: школы, многофункциональные центры и единый портал государственный и муниципальных услуг. Всю ночь родители отправляют заявление по "электронке", но кто-то решил сразу занять очередь перед школой ночью, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Опыт прежних лет показывает, что надеяться на сайт госуслуг не стоит, работа его нестабильна. Ночью поступали жалобы от родителей, что сайт "завис" и не хочет принимать заявление, но ближе к двум часам ночи сайт ожил.

"Около часа писал мне "что-то пошло не так" и не давал загрузить документ, а потом и вовсе не смогла зайти на сайт, только через несколько часов. Лучше бы занимали очередь с мужем около школы", - пишут родители.

Запись в первые классы, 100 школа, Екатеринбург (2018)|Фото: vk.com/te_ekb

Запись в первые классы в школе №100

Депутат Госдумы Андрей Альшевских решил проверить, есть ли ночные дежурства у школ.

"Достаточно бойко в очередники записывали у школы №69 на Сакко и Ванцетти. Только при мне подошли двое. Оказались 27-м и 28-м в списке. Оказывается, активисты заранее договорились с директором, что возьмут на себя учет желающих", - пишет на своей странице в социальной сети депутат.

По его словам у школы №110 было пусто, но в школе горел свет. Как только депутат подошел к школе №104, ему протянули список - 34 человека в очереди.

"Подытоживая, скажу. С большой долей вероятности предположу, что утро в перечисленных и многих других школах начнется с конфликтов, толкучки, нервов. Практически год назад я предлагал поправить федеральный закон "Об образовании", чтобы приоритетно принимать в первоклашки тех, кто постоянно проживает возле школ. Сегодня в очередной раз убедился, что Минобр ошибочно отклонил инициативу. Она имеет право на жизнь", - отметил Альшевских.

Отметим, что к председателю Общественной палаты (ОП) Свердловской области Станиславу Набойченко лично обращались граждане в связи с нарушениями правил приема.

"В свое время был ряд обращений в мой адрес, люди, например, жаловались на то, что не могут записать ребенка в первый класс, хотя живут рядом со школой", - говорит Набойченко.

Добавим, что популярная в прошлые годы процедура записи в школу по временной регистрации уже вылилась в уголовное преследование родителей.



Развитие сюжета: Ранее 01.02.2018 09:44 Мск
Более 10 тысяч заявлений от родителей поступило в школы Екатеринбурга

Другие новости по темам: Екатеринбург, запись в первые классы, 1 февраля, школы, Андрей Альшевских
01.02.2018 09:10 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
11:10 Екб


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