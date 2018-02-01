Ночной дозор. В Екатеринбурге стартовала запись детей в первые классы

В Екатеринбурге стартовала запись детей в первые классы. В этом году сроки приема остаются прежними - с 1 февраля. У родителей есть три способа подачи заявления: школы, многофункциональные центры и единый портал государственный и муниципальных услуг. Всю ночь родители отправляют заявление по "электронке", но кто-то решил сразу занять очередь перед школой ночью, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Опыт прежних лет показывает, что надеяться на сайт госуслуг не стоит, работа его нестабильна. Ночью поступали жалобы от родителей, что сайт "завис" и не хочет принимать заявление, но ближе к двум часам ночи сайт ожил.

"Около часа писал мне "что-то пошло не так" и не давал загрузить документ, а потом и вовсе не смогла зайти на сайт, только через несколько часов. Лучше бы занимали очередь с мужем около школы", - пишут родители.

Запись в первые классы в школе №100

Депутат Госдумы Андрей Альшевских решил проверить, есть ли ночные дежурства у школ.

"Достаточно бойко в очередники записывали у школы №69 на Сакко и Ванцетти. Только при мне подошли двое. Оказались 27-м и 28-м в списке. Оказывается, активисты заранее договорились с директором, что возьмут на себя учет желающих", - пишет на своей странице в социальной сети депутат.

По его словам у школы №110 было пусто, но в школе горел свет. Как только депутат подошел к школе №104, ему протянули список - 34 человека в очереди.

"Подытоживая, скажу. С большой долей вероятности предположу, что утро в перечисленных и многих других школах начнется с конфликтов, толкучки, нервов. Практически год назад я предлагал поправить федеральный закон "Об образовании", чтобы приоритетно принимать в первоклашки тех, кто постоянно проживает возле школ. Сегодня в очередной раз убедился, что Минобр ошибочно отклонил инициативу. Она имеет право на жизнь", - отметил Альшевских.

Отметим, что к председателю Общественной палаты (ОП) Свердловской области Станиславу Набойченко лично обращались граждане в связи с нарушениями правил приема.

"В свое время был ряд обращений в мой адрес, люди, например, жаловались на то, что не могут записать ребенка в первый класс, хотя живут рядом со школой", - говорит Набойченко.

Добавим, что популярная в прошлые годы процедура записи в школу по временной регистрации уже вылилась в уголовное преследование родителей.