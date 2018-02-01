На Южном Урале в УФАС пожаловались на победителей аукционов по историко-культурной экспертизе зданий

В УФАС обратился государственный комитет охраны культурного наследия Челябинской области с обращением о включении в РНП победителей аукционов по историко-культурной экспертизе зданий с общей ценой почти 8 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Контракты были заключены с ООО "Реставрационная мастерская" (Челябинск) и ООО "НПФ "ГАМАС" (Санкт-Петербург). Речь идет о семи контрактах.

Компании не исполнили работы в установленный срок, поэтому заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контрактов и направил обращения в Челябинское УФАС о включении победителей закупок в Реестр недобросовестных поставщиков.

УФАС не стало включать ООО "Реставрационная мастерская" в РНП, установив, что заказчик не обеспечил победителям аукционов предусмотренной законодательством возможности на устранение нарушений условий контракта. По другим аукционам решение будет принято 6 февраля.