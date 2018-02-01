Индексация добавила федеральным льготникам 27 рублей к ежемесячной выплате

С 1 февраля на 2,5% будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) и набор социальных услуг, входящий в ее состав. Если в 2017 г. он стоил 1048 руб. в месяц, то после февральской индексации сумма увеличится до 1075 руб., передает корреспондент Накануне.RU.

ЕДВ – самая массовая социальная выплата в России, ее получают более 15,4 млн федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда.

Общие расходы на выплату всех видов ЕДВ с учетом индексации запланированы в бюджете ПФР в размере 450,6 млрд руб.

В перечне соцуслуг, входящих в состав ЕДВ - обеспечение медикаментами, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.