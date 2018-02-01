Полиция: возгорания трех иномарок в Екатеринбурге не носят криминального характера

В Екатеринбурге сегодняшней ночью сгорели три автомобиля. Полиция проводит проверку.

Сперва загорелся Renault Symbol на улице Стачек, а затем от огня пострадали Kia Spectra и Lada Largus на Сибирском тракте. Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, по фактам возгораний иномарок поступали сигналы в территориальные отделы полиции. В обоих случаях на места происшествия выезжали следственно-оперативные группы.

"В ходе проверочных мероприятий было предварительно установлено, что возгорания не носят криминального характера. По имеющейся информации, происшествия были связаны с технической неисправностью и неосторожным обращением с огнем", - отметили в полиции.

Как добавили в ведомстве, проверка по фактам данных инцидентов продолжается.