В Югре выбирают директора фонда капитального ремонта

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре проходит конкурс на должность генерального директора Югорского фонда капитального ремонта, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

На пост претендует четыре кандидата временно исполняющий обязанности директора Югорского фонда капитального ремонта Елена Дарибабина, депутат думы Сургута, заместитель гендиректора "Сургутстройтрест" Ольга Леснова, бывший сотрудник ФСБ и один из учредителей инвестиционной строительной компании "Новые технологии" Борис Дутов и начальник отдела жилищной инфраструктуры департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры Алексей Ряднов.

Конкурс проходит в несколько этапов. Первый этап - тестирование по специальным вопросам профессиональных знаний, утвержденное Министерством Российской Федерации. Оно прошло удаленно.

"Это компьютерный тест с 50 вопросами. Для того, чтобы его пройти, нужно правильно ответить не менее чем на 45 вопросов. Те лица, которые успешно прошли эту процедуру, допускаются к следующему этапу – общественному обсуждению кандидатуры. Здесь речь идет именно о том, что общественность заслушает их презентации, самопрезентации, мнения о позиции потенциальных кандидатов по поводу дальнейшего развития фонда, тех проблем, которые сейчас имеются, как их решать. И завершающим этапом будет комиссия, созданная департаментом. На этом этапе из кандидатов, рекомендованных к дальнейшему прохождению собеседования, как раз и будет выбран директор фонда", - сообщил директор департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Егор Ковальчук.

31 января в правительстве округа состоялась публичная защита претендентов.

"Для того, чтобы обеспечить максимально широкую аудиторию публичного обсуждения претендентов на эту должность совет Общественной палаты сформировал рабочую группу для проведения процедуры публичной защиты. В нее кроме членов Общественной палаты вошли представители общественных советов муниципальных образований", - отметила председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова.